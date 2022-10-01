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НОВОСТИ

Студенческие организации возобновили акции протеста в Иране - СМИ

19:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции протеста возобновились в субботу в Иране по призыву студенческих организаций. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас».

По его данным, демонстрации молодежи проходят на территории университетских кампусов в Тегеране, Мешхеде, Тебризе, Ширазе и Исфахане. В столице активисты требуют освобождения арестованных ранее 60 студентов, которые участвовали в уличных шествиях. Они осуждают репрессии со стороны властей и призывают к демократическим переменам.


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