Студенческие организации возобновили акции протеста в Иране - СМИ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции протеста возобновились в субботу в Иране по призыву студенческих организаций. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас».



По его данным, демонстрации молодежи проходят на территории университетских кампусов в Тегеране, Мешхеде, Тебризе, Ширазе и Исфахане. В столице активисты требуют освобождения арестованных ранее 60 студентов, которые участвовали в уличных шествиях. Они осуждают репрессии со стороны властей и призывают к демократическим переменам.





