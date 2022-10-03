Опрос: Большинство россиян не хотят иметь счета в зарубежных банках

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян (88%) не хотят иметь счета в зарубежных банках, а 80% рассказали о нежелании хранить там наличную валюту. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.



«Большинство россиян признались, что не хотели бы иметь ни счет в зарубежном банке (88%), ни наличную валюту (80%), даже если бы у них были такие возможности. <…> Интерес к валюте снижается с возрастом: если среди 18-24-летних ее хотели бы приобрести 21%, то есть каждый пятый, то среди россиян старшего возраста показатель снижается в 3,5 раза, до 6%. Аналогичным образом обстоят дела со счетом в зарубежном банке, его бы открыли 22% 18-24-летних и только 2% россиян старше 60 лет», — говорится в сообщении.



Согласно опросу, число россиян, готовых доверить свои сбережения банкам, сократилось с 53% в 2017 году до 34% в 2022 году. Доля тех, кто считает необходимым забирать деньги из банков, уменьшилась с 46% в 2020 году до 35% в 2022 году.



«Говоря о том, в чем хранить сбережения, если бы пришлось делать выбор между рублем и иностранной валютой, большинство наших сограждан делают выбор в пользу отечественной валюты — 64%. Доллары называют 8%, а евро — 3%. Более привлекательным, чем доллар и евро, для россиян оказался юань — 10%. Еще одна распространенная стратегия — хранить сбережения не в валюте, а в альтернативных активах — недвижимость, металлы, акции и прочее, ее предпочли бы 44%», — говорится в материалах исследования. По данным опроса, примерно половина опрошенных (47%) предпочли бы хранить часть сбережений в банке, а часть — дома. С 2010 года популярность этого варианта выросла в 1,5 раза, тогда о таком подходе заявляли 31% россиян.



«Более трети россиян указали, что специальная военная операция и западные санкции не оказали существенного влияния на их накопления (39%). Каждый пятый признался, что на фоне этих событий сумма его накоплений снизилась (21%). Приумножить капитал смогли 5% наших сограждан. В общей сложности на сегодняшний день накопления есть у 53% тех, кто обладал ими до начала СВО и введения западных санкций. И большинство имеющих накопления отметили, что никак не меняли структуру своих сбережений после начала СВО (78%). По 6% указали, что покупали доллары и евро или начали делать сбережения в рублях. Продавали валюту за это время 5%», — отмечается в сообщении.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



