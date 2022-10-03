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Посол ФРГ в Москве весьма ярко описал настоящие германо-российские отношения

20:00 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германо-российские отношения достигли низшей точки, и «света в конце этого туннеля не видно». Об этом заявил в понедельник посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступая на приеме в честь Дня германского единства.

«Российское руководство причислило Германию и всех наших близких партнеров к категории „недружественных стран“. Наши политические отношения достигли низшей точки, и света в конце этого туннеля не видно — невозможно даже разглядеть сам туннель», — сказал дипломат.

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