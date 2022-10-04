Законы о принятии новых территорий в РФ могут быть подписаны уже сегодня - Песков
14:10 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Такой шанс есть, [они] вот-вот поступят, скорее всего, сегодня они будут подписаны», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о том, может ли Путин сегодня подписать такие законы.
По словам Пескова, новых публичных церемоний или выступлений главы государства по этой теме во вторник не планируется. «Нет, выступление президента было ранее, мы все его смотрели и слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируем», — пояснил он.
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