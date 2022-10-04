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Законы о принятии новых территорий в РФ могут быть подписаны уже сегодня - Песков

14:10 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин может уже сегодня подписать законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, они «вот-вот поступят», сказал в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такой шанс есть, [они] вот-вот поступят, скорее всего, сегодня они будут подписаны», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о том, может ли Путин сегодня подписать такие законы.

По словам Пескова, новых публичных церемоний или выступлений главы государства по этой теме во вторник не планируется. «Нет, выступление президента было ранее, мы все его смотрели и слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируем», — пояснил он.


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