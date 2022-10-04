Москвичи приходят в мобилизационные пункты в качестве добровольцев

16:08

Жители Москвы приходят в мобилизационные пункты не только по повесткам, но и как добровольцы. «Я по возрасту подхожу. Решил, пока ситуация тяжелая, пойти сразу», - рассказал журналистам о своем поступке один из призывников. «Нам помогут, и мы поможем всем, кому сможем», - отмечает еще один прибывший в военкомат доброволец.

Предполагается, что сначала мобилизованные отправятся на учения. Призванные резервисты уезжают группами на автобусах и поскольку в мобилизационный пункт пускают только резервистов, провожающие их родные и близкие ждут снаружи.

В Москве приходить в пункт мобилизации с собственной военной формой потенциальным резервистам не обязательно, поскольку на месте им выдают все необходимое, в том числе зимние куртки, штаны, аптечки.

Как уже сообщала «Независимая газета», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в связи с проведением спецоперации в Украине. Как отмечал в тот же день глава Минобороны Сергей Шойгу, всего в рамках кампании планируют набрать примерно 300 тыс. резервистов. 4 октября министр сообщил, что 200 тыс. человек уже мобилизованы.

В российской столице начали действовать 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, где призывные комиссии могут в комфортных условиях работать с призывниками, в том числе рассматривать жалобы. Также в Москве с 1 октября начал работать специальный Центр поддержки семей мобилизованных москвичей в центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники будут поддерживать мобилизованных и их семьи в самых разных вопросах, например, помогут устроить ребенка в детсад или школу, получить соцподдержку, работу, бесплатные юридические консультации.