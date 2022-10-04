Москвичи приходят в мобилизационные пункты в качестве добровольцев
16:08 04.10.2022
Жители Москвы приходят в мобилизационные пункты не только по повесткам, но и как добровольцы. «Я по возрасту подхожу. Решил, пока ситуация тяжелая, пойти сразу», - рассказал журналистам о своем поступке один из призывников. «Нам помогут, и мы поможем всем, кому сможем», - отмечает еще один прибывший в военкомат доброволец.
Предполагается, что сначала мобилизованные отправятся на учения. Призванные резервисты уезжают группами на автобусах и поскольку в мобилизационный пункт пускают только резервистов, провожающие их родные и близкие ждут снаружи.
В Москве приходить в пункт мобилизации с собственной военной формой потенциальным резервистам не обязательно, поскольку на месте им выдают все необходимое, в том числе зимние куртки, штаны, аптечки.
Как уже сообщала «Независимая газета», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в связи с проведением спецоперации в Украине. Как отмечал в тот же день глава Минобороны Сергей Шойгу, всего в рамках кампании планируют набрать примерно 300 тыс. резервистов. 4 октября министр сообщил, что 200 тыс. человек уже мобилизованы.
В российской столице начали действовать 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, где призывные комиссии могут в комфортных условиях работать с призывниками, в том числе рассматривать жалобы. Также в Москве с 1 октября начал работать специальный Центр поддержки семей мобилизованных москвичей в центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники будут поддерживать мобилизованных и их семьи в самых разных вопросах, например, помогут устроить ребенка в детсад или школу, получить соцподдержку, работу, бесплатные юридические консультации.
НОВОСТИ
- 15:30 04.10.2022
- В Омской области возникли проблемы с выплатами мобилизованным жителям
- 14:15 04.10.2022
- Одобрен закон о трудовых правах мобилизованных работников
- 14:13 04.10.2022
- Открыт прием заявок в школьный акселератор Сбера: финалисты получат преференции при поступлении в топ-вузы
- 14:10 04.10.2022
- Законы о принятии новых территорий в РФ могут быть подписаны уже сегодня - Песков
- 14:05 04.10.2022
- Мобилизованных граждан и членов их семей освободили от уплаты пени за ЖКУ
- 13:55 04.10.2022
- РФ будет ждать изменений позиции Украины по переговорам или нового президента - Песков
- 13:40 04.10.2022
- Лукашенко заявил, что оппозиция хочет дестабилизации в Белоруссии
- 12:58 04.10.2022
- Михаил Гуцериев стал лауреатом авторитетной Есенинской премии в номинации «Стихи»
- 12:40 04.10.2022
- Указ Зеленского о невозможности переговоров попытка разделить ответственность - Косачев
- 12:30 04.10.2022
- Не политики, а миллионы людей приняли решение о вхождение новых регионов в РФ - Мезенцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать