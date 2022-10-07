Дилеры сельхозпродукции заинтересованы в сотрудничестве с КЭМЗ

12:45

С 4 по 7 октября в Москве проходит выставка «Агросалон-2022». Сельскохозяйственную и дорожную технику марки «ANT» представил Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, член Владимирского отделения Союза машиностроителей России).

«Агросалон» – это, бесспорно, главное событие отрасли, – отметил заместитель исполнительного директора АО «КЭМЗ» по гражданской продукции Игорь Тупицын. – Здесь собрались представители практически всех компаний России, выпускающих сельскохозяйственную технику и оборудование. Мы представляем здесь трактор ANT 4135 FB – совместный российско-белорусский проект, и новую модель мини-погрузчика – ANT 800».

В день открытия экспозицию КЭМЗ посетили представители делегаций Минпромторга, Минского тракторного завода, Дальнего Востока, других регионов страны.

Заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой подчеркнул, что машины ANT занимают определенную нишу на рынке агротехнологий, которая постоянно растет, развивается: «Ковровский электромеханический завод успешно реализует программы по импортозамещению сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Количество локализованных узлов и деталей растет, и в самое ближайшее время все модели марки «ANT» будут на 100% отечественными».

В ходе работы «Агросалона-2022» руководством предприятия были проведены переговоры с делегацией Минского тракторного завода, где обсуждались аспекты дальнейшего сотрудничества в рамках производства гражданской продукции.

«Несмотря на то, что основной задачей КЭМЗ было и остается выполнение гособоронзаказа, которым, к слову предприятие обеспечено на годы вперед, мы продолжим развивать «гражданское» направление нашей работы, – уточнил генеральный директор управляющей организации АО «КЭМЗ» Владимир Пименов. – Не будем забывать, что задачу президента по диверсификации ОПК никто не отменял».

На «Агросалоне-2022» тракторами и погрузчиками «ANT» заинтересовались представители компаний-продавцов сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники из Дагестана, Чувашии, Мордовии и других регионов. Так что можно с уверенностью говорить о будущем расширении дилерской сети ковровской гражданской продукции.

АО «Ковровский электромеханический завод», входящий в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации Ростех, – современное высокотехнологичное предприятие, основной специализацией которого является гидравлическая аппаратура и электрогидравлические системы управления. КЭМЗ выпускает технику торговой марки «Ant» – мини-погрузчики «Ant-1000» и «Ant-750», фронтальные погрузчики «Ant-3000» и трактор «Ant-4135FB». Предприятие также производит 3- и 5-координатные фрезерные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ.