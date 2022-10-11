Путин продлил на 2023 г. действие указа об антисанкциях, предполагающих продэмбарго
15:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении на 2023 год действия указа 2014 года об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ“ <…>», — говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
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