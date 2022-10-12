Мэр Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным, как и в предыдущие годы

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Законопроект о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, одобрен мэром Сергеем Собяниным. Как отмечают в правительстве мегаполиса, бюджет будет социально ориентированным, как и в прежние годы. В частности, расходная часть сохранила преемственность с финансовыми документами предыдущих лет, а сам документ назван «программным, социальным и инвестиционным».

Городские власти учли, что в 2022 года экономика столицы столкнулась с санкционным давлением, что потребовали принять комплекс мер, позволяющих обеспечить устойчивость и адаптацию экономики к новым условиям, а также поддержать пострадавшие отрасли и наименее защищенных горожан. «В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года в экономике города начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврата на траекторию экономического роста, который в 2023-2025 годы прогнозируется на уровне 2,8-3,3%», - сообщает пресс-служба московского правительства.

По ее данным, экономическая активность восстанавливается, и по итогам 2022 года, как предполагается, в бюджет поступит 3,5 трлн руб. доходов. По сравнению с 2021 годом рост, как ожидается, составит более 10%. В 2023 году ожидается, что доходы бюджета Москвы вырастут на 5,7%, в 2024-2025 годах на 8%.

Как предполагают городские власти, выполнение программ, финансирование которых предусмотрено проектом бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, поможет обеспечить социальную защиту москвичей, увеличить фонды оплаты труда работников бюджетной сферы, повысить качество и комфорт предоставления услуг в здравоохранении, образовании, культуре и сфере досуга. Также он даст возможность формировать качественную и безопасную городскую среду, улучшить работы общественного транспорта, снизить время поездок по городу, увеличить деловую активность и инвестиционную привлекательность мегаполиса, а также гарантировать устойчивость и стабильность бюджетной системы Москвы.