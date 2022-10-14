Росатом приступил к строительству первой в России «гигафабрики» накопителей энергии в Калининградской области

13:45

Госкорпорация Росатом начала работы по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт-ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.

«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. Росатом начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии, – отметил генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. – В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответствует таким ценностям Росатома, как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача – создать максимально эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов и направлений».

В церемонии официального старта строительных работ также приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, а также генеральный директор ООО «РЭНЕРА» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») Александр Камашев.

«В нужное время и на нужном месте – можно сказать о новом проекте Росатома в Калининградской области, – прокомментировал старт проекта Антон Алиханов. – Это долгожданное событие, с которым связаны серьезные планы развития инновационных секторов нашей региональной экономики. Уже сейчас очевидна кооперация будущего завода, развитие сопутствующих предприятий комплектующих, производственных и инжиниринговых бизнес-единиц, а также калининградского автопроизводителя «Автотор». Очень важно, что новая гигафабрика строится на востоке области, там, где очень нужны рабочие места, связанные со стабильной работой, уверенность и социальная обустроенность».

Первые батареи сойдут с конвейера российской «гигафабрики» в 2025 году. При проектировании завода заложено современное технологическое оборудование, позволяющее изготавливать продукцию мирового уровня. Мощность производства на первом этапе составит 4 ГВт-ч в год, что позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей до достижения суммарной мощности производства 14 ГВт-ч.

На заводе будет выполняться полный цикл производства литий-ионных аккумуляторов – операции от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Завод будет соответствовать всем экологическим нормам, будут выполняться все необходимые мероприятия по защите окружающей среды.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор – компания ООО «РЭНЕРА». Компания объединяет компетенции предприятий Росатома, осуществляя разработку и производство систем хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах.

Присутствие крупнейшего в России завода по производству литий-ионных аккумуляторов создаст для Калининградской области предпосылки формирования статуса одного из ведущих центров развития высоких технологий в России.

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1500 человек с учетом сопутствующих поддерживающих производства). Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер – образования, науки, технологий, производственной кооперации.

Общая площадь территории завода составит 23,6 га. Площадь производственных корпусов и инфраструктуры – 135 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 млрд руб.

В рамках мероприятия также состоялась панельная сессия «Развитие электротранспорта в России», в которой приняли участие представители правительства Калининградской области, автопроизводителей, энергетического сектора, руководства Росатома. Подводя итоги панельной сессии, эксперты пришли к мнению о стратегически важном значении развития систем накопления энергии для перехода целого ряда отраслей на новый технологический уклад развития.