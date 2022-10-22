В Киеве заявили, что экономить электричество на Украине предстоит еще долго
10:30 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что режим экономии электроэнергии на Украине останется надолго.
«Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года. Завершится это все не раньше, чем через несколько месяцев после того, как мы отразим все атаки», — приводит в субботу слова Харченко украинское агентство УНН.
Он утверждает, что ремонтные работы на поврежденных в результате ударов объектах энергетической инфраструктуры Украины идут круглосуточно, повреждения получило большое число трансформаторных подстанций. По этой причине, добавил Харченко, компания «Укрэнерго» вводит ограничения на электричество для потребителей, чтобы энергосистема страны вообще могла функционировать.
Ранее Харченко отмечал, что серьезно повреждено около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергосистемы Украины.
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