Четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро Китая не вошли в новый состав ЦК

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

XX съезд Коммунистической партии Китая завершил работу в субботу в Пекине, по его итогам четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро 19-го созыва не вошли в новый состав Центрального комитета (ЦК) 20-го созыва.

Среди них премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн. Это может свидетельствовать о том, что на предстоящем пленуме ЦК они не попадут в новый состав Политбюро и его Постоянного комитета и с высокой вероятностью покинут государственные посты в марте следующего года.