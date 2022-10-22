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Украина препятствует выезду людей в Запорожскую область уже более полутора месяца — Рогов

15:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина продолжает препятствовать выезду с ее территории в Запорожскую область, часть людей не выпускают более чем полтора месяца. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня Украина выпускает не всю часть людей, которую должны были выпустить 9 сентября. Задержка более чем на полтора месяца», — сказал он.

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