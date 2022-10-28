Злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа
16:12 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Злоумышленник ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
«Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси», — указано в заявлении. Отмечается, что нападавший задержан. Спикера Палаты представителей в этот момент в доме не было.
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