Злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленник ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

«Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси», — указано в заявлении. Отмечается, что нападавший задержан. Спикера Палаты представителей в этот момент в доме не было.