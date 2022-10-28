Компетенции будущего обсудили на ежегодной конференции «Больше чем обучение» в СберУниверситете

16:10

Мягкие навыки (soft skills) – умение думать, вести себя в обществе и управлять собой – нужно тренировать каждый день в обычной жизни. Об этом рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе конференции «Больше чем обучение», которая прошла в СберУниверситете 28 октября. Выступая на главной панельной сессии «Чему учиться сегодня, чтобы быть релевантным завтра», он предложил аудитории самостоятельно выбрать тему для разговора. Большая часть аудитории захотела послушать о важности и развитии мягких навыков.

«Одной из фундаментальных тем в образовании сегодня – персонализация обучения, – отметил Герман Греф. – Но построение клиентоцентричного процесса невозможно сделать без продвинутой технологической платформы с использованием искусственного интеллекта, который помогает выстроить трек обучения. При этом в первую очередь необходимо овладевать мягкими навыками, затем цифровыми и уже потом профессиональными. Как научить и научиться мягким навыкам? Во-первых, необходима теоретическая часть. Нужно понимание того, что ты изучаешь. Далее идет практика. На этих двух этапах важно, чтобы преподаватель, который рассказывает о предмете, сам обладал мягкими навыками: системностью мышления, умел общаться, излагал материал просто и доступно. И, безусловно, эти навыки нужно тренировать в реальной жизни. Навык – это устойчивая привычка. Невозможно, например, в офисе быть клиентоцентричным, а выйдя за его пределы – вести себя совершенно по-другому».

В сессии также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.

«Сегодня высшее образование имеет три отличительные особенности: индивидуализацию, гибкость и фундаментальность, а также устремленность в будущее, – отметил Валерий Фальков. – Хороший университет всегда разрывается между подготовкой к существующим технологиям и действующему рабочему месту и подготовкой к тому, чего еще нет, – под новый технологический уклад. Действия министерства заданы подобным понимаем высшего образования. Содержание подготовки должно быть таким, чтобы момент перехода из вуза на работу позволяло выпускнику уверенно чувствовать себя. Для этих задач задействованы все инструменты государственной поддержки от молодежных лабораторий, инженерных школ, платформы университетского технологического предпринимательства до большой федеральной программы «Приоритет 2030». Также успешно работают Центры компетенций, где ребята могут пройти тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков».

Алексей Комиссаров рассказал, что одной из важных задач в обучении считает создание среды доверия между студентами и преподавателям. Только в такой среде знания заходят глубоко и надежно. Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов подтвердил и продолжил эту мысль, отметив: есть исследования, что люди, которые учились в кампусе, более успешны, чем те, кто делал это в других условиях.

«Невозможно ответить на вопрос, какие навыки важнее. Все важно и нужно, – подчеркнул Алексей Комиссаров. – Мы в платформе «Россия – страна возможностей» провели опрос среди трех категорий: студентов, профессоров университетов и работодателей. Мы попросили их приоритизировать те надпрофессиональные навыки, которые они считают более важными. Результат оказался очень интересным. Студенты думают, что важно одно, университеты их готовят к другому, а работодателям нужно третье. Приведу конкретный пример: компетенция «ориентация на результат» у преподавателей и студентов – в самом конце рейтинга (на 8 и 12 месте соответственно), а у работодателя эта компетенция в самом начале – на втором месте. Важно на это обратить внимание. Компетенция «оказание влияния» сильно переоценена и руководством университетов, и самими студентами – это 3-4 место в рейтинге. Но работодатели считают по-другому: не нужно, чтобы в начале своей карьеры специалист оказывал сильное влияние, пусть он сначала научится, продвинется. И третий пример – это расхождения в приоритизации компетенции «клиентоориентированность». У работодателей она на втором месте, в то время как студенты ставят эту компетенцию на 8 место, видимо потому, что редко сталкиваются с этим в процессе обучения. Это темы для размышлений, как сделать так, чтобы университеты готовили тех, кто нужен будущим работодателям. На мой взгляд, в образовании очень важно создавать среду доверия. Если в классе, в аудитории нет ощущения доверия, чувства комфорта, то образовательная программа зачастую хорошей не получается. А если оно есть, то любые знания – и soft, и hard skills – познаются гораздо лучше, глубже и надежнее».

Алексей Комиссаров добавил, что «учить взрослых людей soft skills крайне сложно, если они не прошли определенный путь в детском саду, школе, в университете»: «Тем не менее, учить можно, какое-то развитие все равно происходит. Не надо переживать по поводу того, что какие-то навыки западают: у разных людей какие-то навыки более развиты, какие-то – менее. Правильнее опираться на свои сильные качества, искать себе применение там, где ты будешь наиболее востребован и успешен».

Дмитрий Ливанов подчеркнул: чтобы овладеть знаниями и навыками, человеку надо понимать, зачем это делать. Нужен мотив, осмысленность, которая базируется на картине мира и системе ценностей. В лучшие университеты люди приходят именно за этими смыслами.

Екатерина Черкес-заде рассказала о том, что креативные индустрии – это шанс для взрослых людей реализовать свою мечту. Современное образование дает шанс реализовываться сразу в нескольких областях.

Шестая ежегодная конференция «Больше чем обучение» – одно из главных в России событий в сфере обучения для взрослых и образовательных технологий (EdTech). Ее участники обсудили новые приоритеты в меняющемся мире, прежде всего – взаимодействие бизнеса и университетов.

В фокусе внимания спикеров были:

- дополнительное образование и переобучение сотрудников для решения задач бизнеса;

- человекоцентричное обучение через эффективные образовательные форматы;

- использование вовлекающих технологий, которые мотивируют к непрерывному образованию.

Всего на конференции состоялось 8 панельных дискуссий. В них участвовали 40 экспертов – представители крупнейших компаний, университетов и бизнес-школ. Все сессии можно посмотреть на сайте.

Также в ходе конференции Сбер подписал соглашения о сотрудничестве с Российской экономической школой (РЭШ) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК).

Для участников конференции прошла выставка проектов Сбера и партнеров. Среди них – портал образовательных курсов Edutoria, HR-платформа «Пульс», сервис для видеоконференций Jazz, система оценки топ-менеджмента SberQ, «Школа 21» для обучения ИТ-специалистов и система протоколирования совещаний «Нестор.BRIEF».