Сбербанк запустил онлайн-игру «Крокодил» для рейтинга работодателей

16:30

Сбербанк совместно с HeadHunter запустил онлайн-игру «Крокодил», в которой сотрудники банка предлагают пользователям угадать слова, которые связаны с их работой. За 90 секунд игрок должен отгадать 20 слов. В случае, если у пользователя возникнут сложности с угадыванием слов, он может воспользоваться подсказками нейросети Kandinsky. Искусственный интеллект будет давать наводку на правильные ответы с помощью картинок.

Выход онлайн-игры «Крокодил» приурочен к формированию Рейтинга лучших работодателей, в котором пользователи на сайте HeadHunter выбирают компанию №1. По итогам прошлого года победителем рейтинга стал Сбербанк, опередивший своих конкурентов совокупно по трем критериям: по качеству HR-процессов, оценке сотрудников и соискателей.

В банке всесторонне заботятся о благополучии и карьерном развитии своих работников: регулярно пересматривают заработную плату, за хорошие результаты работы выплачивают премии, организуют профессиональное обучение, предоставляют одну из лучших на рынке программ ДМС. Сотрудники не только развиваются в профессиональной роли, но и участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются волонтерством, обучаются с психологами и педагогами навыкам осознанного родительства в детско-родительских мероприятиях.