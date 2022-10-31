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НОВОСТИ

Сбербанк запустил онлайн-игру «Крокодил» для рейтинга работодателей

16:30 31.10.2022

Сбербанк совместно с HeadHunter запустил онлайн-игру «Крокодил», в которой сотрудники банка предлагают пользователям угадать слова, которые связаны с их работой. За 90 секунд игрок должен отгадать 20 слов. В случае, если у пользователя возникнут сложности с угадыванием слов, он может воспользоваться подсказками нейросети Kandinsky. Искусственный интеллект будет давать наводку на правильные ответы с помощью картинок.

Выход онлайн-игры «Крокодил» приурочен к формированию Рейтинга лучших работодателей, в котором пользователи на сайте HeadHunter выбирают компанию №1. По итогам прошлого года победителем рейтинга стал Сбербанк, опередивший своих конкурентов совокупно по трем критериям: по качеству HR-процессов, оценке сотрудников и соискателей.

В банке всесторонне заботятся о благополучии и карьерном развитии своих работников: регулярно пересматривают заработную плату, за хорошие результаты работы выплачивают премии, организуют профессиональное обучение, предоставляют одну из лучших на рынке программ ДМС. Сотрудники не только развиваются в профессиональной роли, но и участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются волонтерством, обучаются с психологами и педагогами навыкам осознанного родительства в детско-родительских мероприятиях.

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