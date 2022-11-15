Си Цзиньпин и Макрон на Бали выступили за прекращение огня на Украине — ТВ КНР

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи на индонезийском острове Бали во вторник выступили за прекращение огня на Украине и восстановление мирных переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Нужно прекратить огонь, остановить войну и приступить к проведению мирных переговоров», — приводит оно слова Си Цзиньпина. По сведениям телевидения, Макрон заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином «содействовать мирному глобальному развитию».

Как уточнил председатель КНР, позиция Китая по Украине не изменится. «Международное сообщество должно создавать условия [для мирного процесса], Пекин в свою очередь продолжит предпринимать конструктивные усилия», — добавил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что китайские власти намерены содействовать урегулированию украинского вопроса «собственными методами».