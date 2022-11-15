Иностранные наемники и поставляемое Киеву оружие — приоритетные цели ВС РФ — Патрушев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие за Киев иностранные наемники являются приоритетными целями для российских военных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных Сил России», — сказал он во вторник в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.