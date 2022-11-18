Оплата поставок газа из РФ в Китай идет в паритетном порядке в юанях и рублях — Новак

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, плата за российский газ уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии.

«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР, — сказал он. — Как пример, поставки газа на сегодняшний день между „Газпромом“ и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях».