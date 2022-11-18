0
0
126
НОВОСТИ

В список иноагентов Минюста попали Ирина Шихман и Noize MC

21:40 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, журналистку Ирину Шихман и музыканта Ивана Алексеева (Noize MC). Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр внесены основатель «Диссернета» Андрей Заякин, блогер Михаил Светов, политик Вячеслав Мальцев, журналист Руслан Карпук и Олимпиада Усанова.

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Во вторник Андрей Заякин был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:58 18.11.2022
Более 80% москвичей поддержали предложение мэра Собянина не отказываться от новогодних праздников
0
204
20:20 18.11.2022
Страны G7 собираются вскоре анонсировать потолок цен на российскую нефть - СМИ
0
269
19:45 18.11.2022
Процент валютных депозитов физлиц в России достиг очередного минимума
0
286
18:25 18.11.2022
Премьер Венгрии назвал сумму, которая потеряла страна из-за санкций ЕС против РФ
0
387
17:40 18.11.2022
Почти 50% энергосистемы Украины выведено из строя — Шмыгаль
0
379
17:12 18.11.2022
РФ и Китай являются друг для друга самыми надежными партнерами — посол КНР в Москве
0
356
17:00 18.11.2022
Жестокость украинских военных к пленным должна караться смертной казнью, считает Слуцкий
0
375
16:32 18.11.2022
РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс «Авангард»
0
445
16:12 18.11.2022
Белоусов назвал Россию «островком стабильности»
0
385
16:00 18.11.2022
Оплата поставок газа из РФ в Китай идет в паритетном порядке в юанях и рублях — Новак
0
406

Возврат к списку