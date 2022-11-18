В список иноагентов Минюста попали Ирина Шихман и Noize MC
21:40 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кроме того, в реестр внесены основатель «Диссернета» Андрей Заякин, блогер Михаил Светов, политик Вячеслав Мальцев, журналист Руслан Карпук и Олимпиада Усанова.
В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
Во вторник Андрей Заякин был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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