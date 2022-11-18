В список иноагентов Минюста попали Ирина Шихман и Noize MC

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, журналистку Ирину Шихман и музыканта Ивана Алексеева (Noize MC). Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр внесены основатель «Диссернета» Андрей Заякин, блогер Михаил Светов, политик Вячеслав Мальцев, журналист Руслан Карпук и Олимпиада Усанова.

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Во вторник Андрей Заякин был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.