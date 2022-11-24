Более 30 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на федеральные соцвыплаты в Москве

13:19

Московские власти обеспечили социальной поддержкой жителей новых территорий РФ и граждан Украины, которые приехали в российскую столицу, а также помогают оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей. На базе центра «Семья» действует пункт приема документов, в котором можно не только подать документы на федеральные социальные выплаты, но и оформить СНИЛС, получить консультации по вопросам записи ребенка в детский сад или школу, обратиться за помощью в трудоустройстве или психологической поддержкой. По словам руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака, в Москвы делают максимум, чтобы оказать социальную помощь всем, кто в ней нуждается. «Для этого на базе филиала «На Скорняжном» семейного центра «Семья» мы открыли пункт приема документов на федеральные социальные выплаты для людей, которые приехали из новых регионов, а также граждан Украины, - отметил Стружак. - Важно, что здесь можно не только подать заявления на выплаты, но и получить другую помощь — к примеру, консультации по вопросу записи ребенка в детский сад или школу, по вопросам трудоустройства, психологической поддержки, оформить СНИЛС. В пункт уже обратились более 30 тысяч человек. Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета Ростовской и Воронежской областей, почти 10 тысяч жителей — единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу Президента России. При необходимости специалисты помогают обратившимся и по другим вопросам».

Специальный пункт предоставления социальных выплат размещается в Скорняжном переулке, в доме 4. Более 30 тыс. человек уже обратились туда за помощью. Пункт приема документов действует в будни с 09:00 до 18:00, также можно позвонить по номеру телефона +7 499 975-23-33, чтобы получить справки.

Большая часть посетителей обращается по поводу подачи заявления на единовременную выплату в 10 тыс. рублей, осуществляемой органами социальной защиты населения Ростовской и Воронежской областей. С 5 сентября в центре приема документов можно подать заявление на единовременные и ежемесячные социальные выплаты.