В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Киева и области раскупили запасы хлеба в супермаркетах. Об этом в пятницу сообщает украинское издание «Страна», опубликовавшее в своем телеграм-канале фото пустых полок магазинов.

По его информации, на полках отдельных магазинов «вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде». Сотрудники магазинов рассказали изданию, что вчера с самого утра люди начали массово скупать выпечку, включая сладкие булочки и готовые сандвичи.

Кроме того, отмечают украинские СМИ, в различных регионах страны выстроились длинные очереди к автозаправочным станциям. Люди скупают топливо, чтобы заправить генераторы, так как по всей стране введен режим веерных отключений, а в Киеве и Одессе в пятницу наблюдаются и аварийные отключения. В этой связи мэр Киева Виталий Кличко в четверг в очередной раз призвал горожан переезжать в загородные дома или на дачи. Он заявил, что надо быть готовыми к «плохому сценарию», делать запасы воды, еды и теплой одежды.