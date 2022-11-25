В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб — СМИ
11:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Киева и области раскупили запасы хлеба в супермаркетах. Об этом в пятницу сообщает украинское издание «Страна», опубликовавшее в своем телеграм-канале фото пустых полок магазинов.
По его информации, на полках отдельных магазинов «вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде». Сотрудники магазинов рассказали изданию, что вчера с самого утра люди начали массово скупать выпечку, включая сладкие булочки и готовые сандвичи.
Кроме того, отмечают украинские СМИ, в различных регионах страны выстроились длинные очереди к автозаправочным станциям. Люди скупают топливо, чтобы заправить генераторы, так как по всей стране введен режим веерных отключений, а в Киеве и Одессе в пятницу наблюдаются и аварийные отключения. В этой связи мэр Киева Виталий Кличко в четверг в очередной раз призвал горожан переезжать в загородные дома или на дачи. Он заявил, что надо быть готовыми к «плохому сценарию», делать запасы воды, еды и теплой одежды.
Новости
- 12:05 25.11.2022
- Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к 5 годам колонии
- 12:00 25.11.2022
- В России выявили 5 992 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 25.11.2022
- Один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня - Котяков
- 11:27 25.11.2022
- Сбер и правительство Московской области откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона
- 11:20 25.11.2022
- США готовы вывести из Сирии силы курдов, чтобы избежать наземной операции Турции — "Хюрриет"
- 11:18 25.11.2022
- На Курганмашзаводе вводится в эксплуатацию новое оборудование
- 11:00 25.11.2022
- Британия решила ограничить использование китайских систем видеонаблюдения — FT
- 10:48 25.11.2022
- Мэр Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Марьиной Роще
- 10:32 25.11.2022
- Турецкая армия ликвидировала 326 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
- 10:20 25.11.2022
- В Нигерии пастор с сообщниками расчленили мужчину ради магического ритуала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать