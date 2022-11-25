Европа в ярости от того, что США наживаются на украинском конфликте — Politico

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США получают сверхприбыль за счет конфликта на Украине, в Европе крайне недовольны данным обстоятельством. Об этом сообщила газета «Политико» в четверг со ссылкой на источники.

«Если посмотреть на ситуацию трезво, страна, которая больше всего выигрывает от этой войны — это США, потому что они продают больше газа по более высоким ценам, а также потому что они продают больше оружия», — приводит издание слова одного из чиновников Евросоюза.

Поводом для негодования в Европе также являются, как отмечает газета, американские экологические субсидии, которые угрожают уничтожить европейскую промышленность. «Мы действительно находимся на историческом этапе», — указал другой собеседник газеты. Он утверждает, что двойной удар в виде нарушения торговли из-за субсидий США и высоких цен на энергоносители рискует настроить общественное мнение против продолжения военных действий на Украине и курса НАТО. «Америка должна понять, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС», — добавил он.

В интервью «Политико» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон ответить на опасения европейцев. «Американцы — наши друзья. Они принимают решения, которые воздействуют на нас в экономической сфере», — отметил дипломат.