В ООН заявили о высокой вероятности подлинности видео расстрела российских пленных ВСУ
16:12 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк считает, что видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными. Он отметил в распространенном в пятницу в Женеве заявлении, что к такому выводу пришла мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине.
«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», — сказал Тюрк, призвав к проведению, «насколько это возможно, полного расследования событий» и привлечения виновных к ответственности.
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