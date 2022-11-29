Глава МИД Индии заявил, что Западу придется мирится с позицией Нью-Дели по Украине

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия исторически имела разногласия с западными странами, и им придется смириться с позицией Нью-Дели по Украине, также как Индии приходится мириться с политикой Запада по отношению к Пакистану. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар.



«Исторически у нас были разногласия с западными странами. Разногласия могли расти или уменьшаться, но они никогда не исчезали», — приводит в субботу слова индийского министра телеканал «Таймс нау».



«Запад должен смириться с позицией Индии по Украине», — подчеркнул Джайшанкар. Он также напомнил, что Нью-Дели не раз призывал к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта.



