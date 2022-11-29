Объем переводов из РФ в Казахстан в октябре вырос в 13 раз

10:00 Источник: РБК

В октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (или 5,6 млрд руб.). Пользователи систем совершили больше всего переводов с начала 2022 года — 123,4 тыс. транзакций. Эти показатели превышают результаты октября 2021 года в 13 и 5 раз соответственно, следует из статистики, которую опубликовал Национальный банк Казахстана.

Россия лидирует по объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа — ее доля от общей суммы составляет 57,5%. РБК