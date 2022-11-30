Папа Римский назвал «жестокими» бурят и чеченцев под влиянием пропаганды, считает Кадыров
09:20 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ, поэтому и сказал о «жестокости» бурят и чеченцев.
Папа Римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».
«Как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
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