Папа Римский назвал «жестокими» бурят и чеченцев под влиянием пропаганды, считает Кадыров

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ, поэтому и сказал о «жестокости» бурят и чеченцев.

Папа Римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.