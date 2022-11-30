Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины с 385 до 600 млрд евро

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) увеличила свою оценку ущерба, понесенного Украиной в ходе военного конфликта, с 385 до 600 млрд евро. Об этом заявила в среду в видеообращении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 млрд евро», — заявила она. В сентябре Еврокомиссия оценивала ущерб в 326 млрд евро, в конце октября — в 385 млрд евро.