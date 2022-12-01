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Парламент Молдавии изменил кодекс о выборах и отменил бюллетени на русском

16:32 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии принял новый кодекс о выборах, который исключает необходимость печати бюллетеней для голосования на русском языке. Документ был утвержден на заседании законодательного органа в четверг, информирует его пресс-служба.

«Парламент принял кодекс о выборах в Республике Молдова. Документ направлен на совершенствование избирательных процедур, устранение неясностей и противоречий между кодексом о выборах и другими законами», — информирует пресс-служба. «Избирательные бюллетени оформляются на румынском языке», — говорится в новом кодексе.

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