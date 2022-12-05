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Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле, есть пострадавшие

09:20 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле, в результате чего обрушилась кровля. Есть пострадавшие, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 06:15 05.12.2022 года <…> поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

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