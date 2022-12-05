Премьер Украины подтвердил повреждения энергообъектов в трех областях страны

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале главы правительства.

«Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях», — написал он.

Шмыгаль добавил, что в некоторых регионах сейчас «вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и предотвращения аварий». По его словам, ведутся работы по ликвидации повреждений.