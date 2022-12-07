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Saxo Bank предсказал, что страны ОПЕК+ и Китай покинут МВФ в 2023 году

12:05 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия, Китай, участники соглашения ОПЕК+ и ряд стран выйдут из Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 году. Такое предположение содержится в опубликованном во вторник неофициальном прогнозе Saxo Bank («Саксо банк») «Шокирующие предсказания» на 2023 год.

Согласно прогнозам, страны, не являющиеся союзниками США, признают продолжающееся превращение администрацией США доллара в оружие, поэтому объявят о выходе из МВФ и прекращении торговли в долларах. В Астане лидеры соглашения ОПЕК+, ряд стран Африканского союза и Центральной Азии, Бразилия, Индия, Китай и Пакистан договорятся использовать резервную валюту для международной торговли.

Кроме того, эксперты банка полагают, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решит в 2023 году перейти к более агрессивной позиции в отношении офшорных зон, полностью запретив самые крупные офшоры в мире.

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