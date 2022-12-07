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Минстрой РФ: Обязательная установка газанализаторов в квартирах отразится на малообесепченных

21:05 07.12.2022 Источник: НГ-Online

Как сообщили «НГ» в пресс-службе Минстроя РФ, в ведомстве в настоящее время прорабатывается вопрос об установлении прямого законодательного запрета на переход одного или нескольких помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, на индивидуальное теплоснабжение. «Законопроектом о запрете на переход на индивидуальное отопление предлагается установить прямой запрет на переход на отопление одного или нескольких помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на газе, сохранив возможность перехода на индивидуальные источники тепловой энергии, работающих на иных видах топлива», - сообщили в министерстве.

Кроме того, продолжают в Минстрое, в настоящее время комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы разработана новая редакция проекта закона «О внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации», предусматривающая закрепление обязанности по техническому обслуживанию за специализированными организациями. «Законопроектом также предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ положениями, которые наделяют органы госвласти в области жилищных отношений полномочиями по утверждению правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, требований к лицам, осуществляющим деятельность по обслуживанию и ремонту», - рассказали «НГ» в пресс-службе.

В министерстве считают, что реализация законопроекта позволит поддерживать газовое оборудование в надлежащем состоянии, что будет предотвращать возникновение аварий в системе газоснабжения и повышать безопасности условий проживания граждан в многоквартирном доме.

Что же касается идей обязательной установки датчиков утечки газа в многоквартирных домах, то введение обязательной установки в квартирах систем контроля загазованности с автоматическим отключением газа может привести к дополнительной финансовой нагрузке на жителей, что не может не отразиться на малообеспеченных гражданах, предупреждают в Минстрое. «Считаем, что вопрос финансирования установки внутриквартирных газоанализаторов нуждается в дополнительной проработке авторами обсуждаемой инициативы», - сообщают в ведомстве.

Ранее "НГ" писала о законодательной активизации работы чиновников на фоне увеличения числа взрывов бытового газа в РФ

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