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НОВОСТИ

Россия ввела пошлины на ввоз ряда предметов личной гигиены из недружественных стран

21:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ ввело пошлины на ввоз ряда предметов личной гигиены, такие как шампуни и зубная паста, и оружия из недружественных стран. Об этом сообщается в постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации в пятницу.

«Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — говорится в документе.

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