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НОВОСТИ

В Москве объявлено штормовое предупреждение

14:05 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штормовое предупреждение об опасной погоде объявлено в Москве из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя с 15:00 11 декабря до 9:00 12 декабря. Также прогнозируются гололедица и гололед, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это штормовое предупреждение в связи с угрозой для функционирования города и здоровья людей. С 15:00 11 декабря до 9:00 12 декабря ожидаются сильные, местами очень сильные осадки — мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Местами будут гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер ожидается с порывами до 15 м/с», — сообщил он, ссылаясь на данные Росгидромета.

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