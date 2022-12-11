В Москве объявлено штормовое предупреждение
14:05 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это штормовое предупреждение в связи с угрозой для функционирования города и здоровья людей. С 15:00 11 декабря до 9:00 12 декабря ожидаются сильные, местами очень сильные осадки — мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Местами будут гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер ожидается с порывами до 15 м/с», — сообщил он, ссылаясь на данные Росгидромета.
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