При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибло 20 человек
08:30 24.12.2022 Источник: Интерфакс
Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до двадцати человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.
"По последним данным погибли 20 человек. На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о возникшем пожаре в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.
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