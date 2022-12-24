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При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибло 20 человек

08:30 24.12.2022 Источник: Интерфакс

Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до двадцати человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"По последним данным погибли 20 человек. На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о возникшем пожаре в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.

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