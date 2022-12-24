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НОВОСТИ

Митрополит Пафский Георгий избран новым главой Кипрской православной церкви

12:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Местоблюститель архиепископского престола, митрополит Пафский Георгий (Папахризостому) был избран в субботу архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, как официально именуется должность предстоятеля Кипрской православной церкви (КПЦ). Об этом сообщила на своем сайте газета «Филелефтерос».

Согласно информации источников издания, в ходе голосования среди 16 членов Священного синода КПЦ Георгий, как и прогнозировалось, заручился поддержкой 11 голосов, в то время как за его главного конкурента митрополита Лимасольского Афанасия (Николау) проголосовали 4 иерарха. Еще один избирательный бюллетень оказался незаполненным.

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