Предложения РФ по демилитаризации Украины лучше «выполнить подобру-поздорову» — Лавров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия РФ. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал министр.