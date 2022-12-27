0
0
13
НОВОСТИ

Предложения РФ по демилитаризации Украины лучше «выполнить подобру-поздорову» — Лавров

10:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия РФ. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 27.12.2022
ВС Сербии приведены в боевую готовность
0
37
20:40 26.12.2022
ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
0
185
18:40 26.12.2022
Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе
0
214
14:32 26.12.2022
Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
0
223
11:00 26.12.2022
ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
0
261
10:20 26.12.2022
МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ
0
259
09:00 26.12.2022
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс
0
272
21:00 24.12.2022
Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
0
586
19:00 24.12.2022
У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
0
558
18:30 24.12.2022
ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
0
581

Возврат к списку