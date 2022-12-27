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НОВОСТИ

РФ не намерена более инициировать совместные проекты с ЕС — Лавров

11:05 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом, который, по сути, объявил Москве гибридную войну. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, отношения России с Евросоюзом сейчас находятся «на самом низком историческом уровне». «Причины хорошо известны. После начала специальной военной операции в еэсовском Брюсселе, вслед за США и НАТО, по сути, объявили нам гибридную войну. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель одним из первых заявил, что Россию нужно разбить на поле боя», — обратил внимание Лавров.

«Разумеется, „бизнеса, как обычно“ с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света», — подчеркнул глава российского дипведомства.

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