Мэр Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь
14:22 27.12.2022
В новогоднюю ночь москвичи смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Также бесплатной 1-8 января будет парковка на улицах Москвы. Соответствующее решение утверждено мэром Сергеем Собяниным. Проезд на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте будет бесплатным в с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. При этом в новогоднюю ночь в метро в прямом эфире будет организована трансляция новогоднего обращения президента РФ. На эскалаторах и в наземном транспорте прозвучат поздравления, которые записали для горожан артисы и музыканты - Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока, Егор Шип и другие.
В случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря 2022 закроют выходы 5, 6, 7 станции метро «Охотный Ряд». А вот перекрывать улицы в новогоднюю ночь не планируют.
Кроме того, в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, время работы городского транспорта также будет продлено: метрополитен и МЦК будут работать до 2:00 (в том числе и автобусы КМ), а наземный городской пассажирский транспорт - 159 маршрутов до 3:30.
Чтобы пассажиры ощутили атмосферу новогоднего праздника, поезда метро, автобусы, трамваи и электробусы будут празднично оформлены, также как станции и вестибюли метро.
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