Потеря рынка РФ для молдавских фермеров спровоцирует тысячи увольнений — Додон

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика правительства Молдавии, направленная на дальнейший разрыв экономических отношений с Россией, спровоцирует тысячи новых увольнений в аграрном секторе страны. Об этом во вторник заявил ТАСС руководитель Молдавско-российского делового союза, экс-президент страны Игорь Додон.

«Есть определенные товарные группы, которые обеспечивают много рабочих мест и большую добавленную стоимость для экономики Республики Молдова, и для которых альтернативы российскому рынку просто нет. Это в основном продукция агропромышленного комплекса. <…> Эти объемы поставлять на европейский рынок мы никогда не сможем. Если мы не вернемся полноценно на российский рынок, то эти фермерские предприятия просто закроются и люди окажутся без работы», — сказал Додон.

По его словам, в агропромышленном секторе страны заняты сотни тысяч человек. Молдавские фрукты, в основном яблоки и виноград, а также консервированная продукция в основной своей массе ориентирована на российский рынок. Так, из 100-200 тыс. тонн яблок, которые ежегодно экспортирует республика, более 90% всегда поставлялись на российский рынок, привел в пример экс-президент.