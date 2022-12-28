Чемпиона мира по боксу Джервонту Дэвиса арестовали за 11 дней до титульного поединка

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непобежденный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии. Об этом в среду сообщает портал TMZ Sports («Ти-эм-зи спортс»).

Портал ссылается на тюремные записи, согласно которым боксер был задержан в округе Броуард (штат Флорида, США) во вторник и по состоянию на поздний вечер вторника — раннее утро среды все еще находился под стражей. 7 января Дэвис должен встретиться в титульном поединке с доминиканцем Эктором Гарсией в Вашингтоне.

Ранее Дэвиса уже арестовывали несколько раз, в том числе в 2020 году, когда его обвинили в избиении своей бывшей девушки на баскетбольном матче.

Дэвису 28 лет, на его счету 27 побед (25 нокаутом), ни одного поражения.