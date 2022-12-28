В Харькове слышны взрывы

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы гремят в среду утром в Харькове. Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что Харьков находится под обстрелом, и попросил жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов также заявил об ударах по региону.

По данным официального сервиса для оповещения граждан, в Харьковской области в 10:02 мск была объявлена воздушная тревога.