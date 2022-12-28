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НОВОСТИ

Процедура банкротства оператора "Северного потока 2" приостановлена до июля

11:05 28.12.2022 Источник: Интерфакс

Суд кантона Цуг продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG еще на 6 месяца - теперь до 10 июля 2023 года, говорится в сообщении суда.

Временным управляющим остается фирма Transliq AG.

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