Медведев предложил пожизненно закрыть предателям въезд в РФ и перекрыть источники дохода
12:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предателей, которые ненавидят Россию, нужно рассматривать как врагов общества. Таких людей следует отрезать от источников дохода и не пускать в страну до конца их дней, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом», — написал он в среду в соцсети. За ними, указал Медведев, накрепко должно закрепиться это определение, пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих граждан никто не возбуждал.
Кроме того, уверен замглавы Совбеза, «таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней». «Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда», — подчеркнул он.
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