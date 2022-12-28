В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ уничтожила в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. После его совершения они планировали выехать на Украину для участия в боевых действия против Вооруженных сил России, сообщили в среду ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ („Приготовление к теракту“) пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР. После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — отметили в ФСБ. «26 декабря при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы», — добавили в спецслужбе. По данным ФСБ, они были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в исправительной колонии номер 3 в Кабардино-Балкарии.