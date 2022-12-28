Удержать набранные темпы в стройке будет «неимоверно тяжело» — Хуснуллин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Набранные рекордные темпы в строительной отрасли России будет «неимоверно тяжело» сохранить в 2023 году, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Будет очень тяжело удержать темп, просто неимоверно тяжело. <…> Специальная военная операция началась, но мы договорились, что спецоперация идет своим чередом, а мы идем своим чередом. И мы не остановили, не сократили ни одного плана. Это дало результаты, поэтому задача сейчас — не допустить падение, это будет непросто, но мы будем стремиться», — сказал Хуснуллин.

При этом он подчеркнул, что пока видит возможность набранные темпы удержать.