Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидатура президента Турции Тайипа Эрдогана выдвинута на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил в среду журналистам спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

«Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной. Есть мое обращение. Будут также обращения от других государства», — сказал он.