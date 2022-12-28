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НОВОСТИ

Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

15:32 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидатура президента Турции Тайипа Эрдогана выдвинута на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил в среду журналистам спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

«Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной. Есть мое обращение. Будут также обращения от других государства», — сказал он.

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