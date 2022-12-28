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Белоруссия планирует открыть в России три генконсульства

16:32 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия планирует открыть в России генконсульства в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Об этом в среду журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел республики Игорь Назарук.

«В этих городах уже действуют отделения посольства, как и в ряде других регионов. Соответственно, нам будет проще преобразовывать отделение, придав ему новый дипломатический статус. Кроме того, в наших планах открытие новых отделений в российских регионах, чтобы мы более плотной сеткой взаимодействия покрывали Россию и Беларусь», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

По словам Назарука, генконсульство республики в Санкт-Петербурге откроют уже в ближайшее время.

В настоящее время отделения посольства Белоруссии работают в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

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