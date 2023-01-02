Глава НАСА уверен, что Китай планирует объявить "своими" ценные участки на Луне

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти якобы могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в новой космической гонке с США. Такое мнение высказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон в интервью газете «Политико», опубликованном в воскресенье.

По его мнению, США участвуют в новой космической гонке с Китаем. Если Пекин одержит в ней победу, то он может заявить свои права на владение обширными участками Луны, утверждал глава НАСА. Китай, полагает он, заберет наиболее богатые ресурсами участки лунной поверхности, если первым закрепится на естественном спутнике Земли. «Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: „Не подходите, мы здесь, это наша территория“, — утверждал Нельсон.