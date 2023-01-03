К формированию нового энергопорядка в мире приведет переход к покупке нефти за юани - СМИ
19:45 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно аналитику швейцарского банка Credit Suisse («Креди сюисс») Золтану Пожару, Китай уже на протяжении некоторого периода времени увеличивает покупки нефти и сжиженного природного газа из Ирана, Венесуэлы, России и ряда африканских стран за свою национальную валюту, однако именно встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в декабре ознаменовала «рождение нефтеюаня». На той встрече, в частности, китайский руководитель заявил, что Пекин готов продвигать со странами ССАГПЗ расчеты по торговле нефтью и газом в юанях.
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