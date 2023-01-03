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К формированию нового энергопорядка в мире приведет переход к покупке нефти за юани - СМИ

19:45 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях ведет к формированию нового мирового энергетического порядка. Такое мнение во вторник выразила британская газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT) со ссылкой на экспертов.

Согласно аналитику швейцарского банка Credit Suisse («Креди сюисс») Золтану Пожару, Китай уже на протяжении некоторого периода времени увеличивает покупки нефти и сжиженного природного газа из Ирана, Венесуэлы, России и ряда африканских стран за свою национальную валюту, однако именно встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в декабре ознаменовала «рождение нефтеюаня». На той встрече, в частности, китайский руководитель заявил, что Пекин готов продвигать со странами ССАГПЗ расчеты по торговле нефтью и газом в юанях.

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